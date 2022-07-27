Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

27.07.2022 15:35
Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1059'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Üçdağ, "Anne ve babalar burada mağdur. Kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP'den evladımı istiyorum. Çünkü evladımı PKK'ya teslim ettiler." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Bu hasretlik bitsin. Devletimiz güçlüdür. Annen ve baban kadar güçlü ve cesaretli ol. Kaç gel. Oğlum seni bekliyorum." diye konuştu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da tüm zorluklara rağmen evladına kavuşmak için mücadelesine devam ettiğini aktardı.

Aydın, "Oğlum henüz 15 yaşındaydı. Kaçırıldı. Oğlumu almadan asla burayı terk etmeyeceğim. HDP bizden korkuyor. Niye korkuyorlar? Çünkü suçlular." ifadelerini kullanarak, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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