Dağa kaçırılan evlatlarının yolunu gözleyen Muşlu aileler bayramı buruk geçiriyor

Muş'ta terör örgütü PKK mensuplarınca evlatları dağa kaçırılan aileler, bu Kurban Bayramı'nı da çocuklarından ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Çocuklarının, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak her hafta partinin il binası önünde eylem yapan Muş'taki aileler, büyük özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Dağa götürülen çocuklarından geriye kalan fotoğraflarına bakarak kendilerini teselli eden ve evlatlarının döneceği günü bekleyen ailelerin, PKK ve HDP'ye tepkileri dinmiyor.

Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için yürüttükleri kararlı mücadeleye herkesin destek vermesini istiyor.

Muş'ta 6 yıl önce kaçırılan oğluna kavuşmayı bekleyen Şemsettin Özcan, AA muhabirine, çocuğundan bugüne kadar hiçbir haber alamadığını söyledi.

Özcan, duygularını şöyle anlattı:

"Bugün bayram. Çocuğumuz burada olsaydı onunla mutlu bir şekilde bayramımızı geçirirdik. Ailece her bayram çocuğumuzun yolunu gözlüyoruz. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya verdi. PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar bize ne bayram, ne gece, ne de gündüz var. Her daim çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Gelip teslim olmaları için sürekli onlara sesleniyoruz. Oğlum gelin, devlete teslim olun. Bu büyük bir bayrak. Türkiye'de ikinci bir bayrak yok. Türk ile Kürt kardeştir. Kürtleri kandıran HDP, 'Kürtlerin sorumlusuyuz.' diyor. HDP, Kürtlere zarar veriyor. Çocuklarımızı nereye götürdüler. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz."

"12 bayram geçti çocuğumu görmedim"

Özcan, evladına kavuşamadığı için bu bayramlarının da buruk geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayramımız güzel geçmiyor. Çocuklarımızı özlüyoruz, onların derdindeyiz. Arkadaşları sürekli 'Atilla nerede, herhangi bir haber almadınız mı?' diye soruyor. Hiç haber almadık. 6 yılda 12 bayram geçti, çocuğumu görmedim. Kim çocuğumu götürdüyse Allah başlarına getirsin. HDP, Türk bayrağının altında yaşamasın gitsin. Biz Türkiye'nin çocuğuyuz. Bizi neden bu hale getirdiniz? Her daim çocuklarımızı özlüyoruz. Bugün bayram ama bize bayram yok. Çocuğum cezaevinde olsaydı her hafta gidip görürdüm. Hiçbir iz yok. Eyleme sonuna kadar devam edeceğiz."

Anne Şahinaz Özcan ise 6 yıldır evladından her bayram uzak olmanın acısını yaşadığını ifade etti.

Evladının götürülmesinden bu yana acı çektiklerini anlatan Özcan, "Nereye kadar çekeceğiz. Bayram mı, değil mi bilmiyoruz. Atilla, oğlum gel devletine teslim ol ve bayrağın için yaşa. Onların yanında ne işin var? HDP ile PKK bir olmuş, Türkiye'den çocukları alıp götürüyor. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Torunum 3 aylık iken oğlumu götürdüler. 6 yaşını bitiren torunum amcasını hiç göremedi." dedi.

Evladına teslim olması için çağrıda bulunan Naciye Sönmez Yıldız da 7 yıl önce oğlu Osman'ın kaçırılmasından bu yana bayramların buruk geçtiğini kaydetti.

Oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını dile getiren Yıldız, "Ciğerimi yaktılar. Her bayram sensiz geçiyor. Bayram geliyor ama nasıl geçtiğini bilmiyorum. Oğlum gel, devletine teslim ol. Herkes bayram yapıyor, benim gözüm senin yolunda kalıyor. Nerede kalıyorsan ve yaşıyorsan gel, teslim ol. Hepimiz yolunu gözlüyoruz. Seni korkutuyorlar, onlara inanma. Devletimize güveniyoruz. HDP ile PKK seni kandırdı. Senin hiçbir suçun yok. Geri dön içimiz rahatlasın. Her bayramda hep ağlıyoruz." diye konuştu.