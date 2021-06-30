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VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ - Son Dakika

VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ

30.06.2021 10:00

VAN'da, HDP önünde eylem yapan ailelerden 9 çocuk annesi Atiye Dayan, PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde kandırılarak, dağa kaçırılan kızı Şilan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor.

VAN'da, HDP önünde eylem yapan ailelerden 9 çocuk annesi Atiye Dayan, PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde kandırılarak, dağa kaçırılan kızı Şilan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Evlat nöbetinde bir güzel haber daha diyerek bir ailenin daha evladına kavuşacağını açıkladıktan sonra Atiye Dayan'ı telefonla arayarak, müjdeyi vermişti.

Van'da her hafta HDP il binası önünde eylem yapan ailelerden olan Atiye Dayan, 6 yıl aradan sonra kızı Şilan'a kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çabaları sonucu kızıyla buluşan Dayan, büyük mutluluk yaşıyor. Şilan'ın, 22 Haziran'da PKK'dan kaçan ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 5 kişiden 1'i olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Evlat nöbetinde bir güzel haber daha diyerek, evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğunu belirtip, telefonla aradığı Atiye Dayan'a müjdeyi vermişti.

'ÇOCUKLAR KORKMADAN GELİP TESLİM OLSUN'

Van'a getirilen Şilan Dayan, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Atiye Dayan ise 6 yıldır ayrı kaldığı kızına kavuşmanın sevincini yaşadığını anlattı. Dayan, Rabb'im bütün anneleri çocuklarına kavuştursun. Çok mutluyum. Mutluluğumu hiçbir şekilde dile getiremiyorum. Çok şükür, ben evladıma kavuştum. Mücadelemi verdim ve kazandım. Evladıma kavuştum, diye eylemimden vazgeçmiyorum. Arkadaşlarımın bütün çocukları gelene kadar ben o eylemlerde bulunacağım, destek vereceğim. 6 yıl önce benim kızım Van'da bir iş yerinde çalışıyordu. Orada arkadaşları kafasını dolduruyor. HDP'ye gitti sonra da dağa kaçırıldı. 6 yıl aradan sonra sağ selamet geldi. Devletime, büyüklerime, bütün polislere çok teşekkür ediyorum. Çocukları o kadar korkutmuşlar ki 'Devlet size böyle yapacak'. Çocuklar da korkudan gelip teslim olmuyorlar. Gerçekten korkmasınlar. Kızım geldi, pişmanlık yasasından faydalandı. Şu anda da evde yanımda. Hiçbir çocuk korkmadan gelip teslim olsun dedi.

'MÜJDEYİ BAKANIMIZ VERDİ'

Atiye Dayan, yaşadıkları süreci anlatırken, Kızımın teslim olduğu haberini sayın bakanımız, beni arayarak müjdeyi verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Van'a getirdiler, 1 haftadır işlemleri yapılıyordu. Şu an bana teslim ettiler. Sağlığı yerinde. Güvenlik güçlerimiz doktora da götürdüler. Çok şükür sağlığı iyi. Bunun için de kızıma iyi davrandıkları için devletime, polis amirleri ve bütün polis memurlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Kızım da çok mutlu. Kardeşlerini gördü. Şu an evde. Bundan sonra hayatı iyi geçer inşallah. Kızıma kavuştuğumda ikimiz de şaşkındık. Yani öyle bir korkutmuşlar ki yok işte 'Gidersen cezaevine girersin, geri kalan ömrün zindanlarda geçecek' diye korkutmuşlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kızım da şoktaydı ama çok şükür şimdi çok iyi diye konuştu.

VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ
VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN DAĞA KAÇIRILAN KIZI ŞİLAN'A KAVUŞAN ANNENİN SEVİNCİ - Son Dakika


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