TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK - Son Dakika

TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK

12.05.2021 11:33
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK, System.String[]

TUNCELİ'de TUNCELİ'de 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev'e teslim olması için bayram arifesinde çağrı yapan anne Güllü Turan, "Sensiz kaç bayram geçti, gel bize de bayram olsun artık. Devletine güven teslim ol sen masumsun hapis yatmazsın" dedi.

TUNCELİ'de TUNCELİ'de 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev'e teslim olması için bayram arifesinde çağrı yapan anne Güllü Turan, "Sensiz kaç bayram geçti, gel bize de bayram olsun artık. Devletine güven teslim ol sen masumsun hapis yatmazsın" dedi.

Tunceli'de 2015 yılında Dersim Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev için eylemini sürdüren Diyarbakır Anneleri'nden Güllü Turan, bayram arifesinde kızına teslim olması için çağrı yaptı.

'NE İSTEDİLER KUZUMDAN'

Pertek ilçesine bağlı Karagüney köyündeki evinde kızının fotoğrafını ve okulda verilen takdir belgelerini eline alıp, geride bıraktığı eşyalarını koklayarak, gözyaşı döken Güllü Turan, "2015 yılında kızım okuldaydı. Bir cuma günüydü kızım gelmedi. Ortalığa düştük, sabaha kadar kapının önünde yavrumu bekledim. Sabah oldu babası Tunceli merkeze gitti. Okula gitmiş okuldakiler kızımızın eve gittiğini söylediler. Biz de kızımızın eve gelmediğini söyleyince ortalığa düştük. Sonra öğrendik ki Tunceli HDP binasına girmiş, eşim orda Melek adında birisiyle konuştu. O da kızınız buraya gelmemiş diyerek karakolun yolunu gösterdi. Bir türlü bulamadık kızımızı. Sonra duyduk ki HDP, kızımızı Kobani'ye yollamış. Allah onların bin belasını versin, Allah onları kahretsin. Ne istediler evladımızdan ne istediler kuzumdan, ne istiyorlar artık fakir fukaranın çocuğundan" dedi.

'GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK'

Kızının evine döneceği gün bayram yapacaklarını anlatan Turan, "Yavrum yine bayram geldi, Anneler Günü geçti. Ben yavrumun sesini özlemişim. Ben yavrumun kokusunu özlemişim. Ben senin hasretinden ölmüşüm. Benim sesimi duyuyorsan gel yuvana bize de bayram olsun artık Alev'im. Kaç doğum günün, kaç Anneler Günü kaç bayram geçti. Kurban olurum, dön artık evine. Kızımı bulana kadar mücadeleme devam edeceğim. Annelere sesleniyorum, kimin evladı dağdaysa gelin birlik olalım evladımızı arayalım ve bulalım. Ben kızımı bulana kadar vazgeçmeyeceğim, Diyarbakır'da çadırda bekleyeceğim. O zalimlerin elinden kaç gel, devletimizin adaletine teslim ol. Alev'im onlar seni büyütmedi, onlar seni beslemedi, onlar seni yetiştirmedi, onlar senin beşiğini sallamadı ki sana acısınlar. Seni düşünen sana acıyan benim kuzum. Senin hiçbir suçun yok. Devlet de seni affeder, ceza evine atmaz. Gelen teslim oluyor ve ceza almıyor. Devletimize ve adaletimize güven bebeğim" diye konuştu.

TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK
TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tunceli, Bayram, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor

Son Dakika Haberleri
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
11:00 Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi         
11:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TUNCELİ DAĞA KAÇIRILAN KIZINA SESLENEN ANNE: GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement