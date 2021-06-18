DİYARBAKIR - Dağa kaçırılan oğlunun montunun HDP binasından çıktığını söyleyen babadan HDP'lilere tepki - Son Dakika

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babalardan Celil Begdaş, dağa kaçırılan oğlunun montunun HDP binasından çıktığını belirterek HDP'lilere tepki gösterdi.

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 5 Mayıs 2019'da kaybolduğunu, aramaya başladığında HDP Diyarbakır il binasında olduğunu öğrendiğini söyledi.

HDP il binasına gittiğinde kapıdakilerin içeride çocuk olmadığını söylediğini, girdiğinde ise çocuklarla karşılaştığını belirten Begdaş, HDP'lilerin kendisine oğlunun Hazar Gölü'ne gittiğini söylediğini ifade etti.

"O gün içeride 16 çocuk vardı, arka kapıdan götürdüler." diyen Begdaş, şöyle konuştu:

"6 Mayıs'ta içeri girdik sonradan ismini öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz ve gençlik kolları başkanı vardı. Bana dediler ki 'senin oğlun hastadır. Götürmemişler götürseler gidip getireceğiz.' Bunu Salihe Aydeniz söyledi. Yukarıya çıktım. Karşıda bir oda vardı oğlumun montu orada çıktı. Dediler ki başkasınındır ama cebinde okul kimliği çıktı. O arada emniyet incelemeye aldı."

İncelemenin ardından montun kendisine verildiğini ve montla evladının hasretini gidermeye çalıştığını ifade eden Begdaş, oğluna kavuşuncaya kadar evlat nöbeti tutmaya devam edeceğini söyledi.

Kendi çocuklarının dağda HDP milletvekillerinin çocuklarının ise yurt dışında olduğunu dile getiren Begdaş, "Bu mont orada çıktı. Ne bayramımız var, ne düğünümüz, ne huzurumuz var. Kimin hakkı var bunu bize yaşatmaya. Benim oğlumu HDP götürdü, oğlum bu binadan çıktı. Burası Kandil'di ranzalar ve battaniyeler çıktı." dedi.

Dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı kınadıklarını söyleyen Aydın, kimsenin ölmesini istemediklerini belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın İzmir'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin kurduğu çadırlara ilişkin "Bu çadır kalkacak. Kaldırmazsanız biz kaldıracağız" sözlerini hatırlatan Aydın, "Bizim çocuklarımızı siz dağa göndermediniz mi? Bu anne ve babaların çocuklarına bir gün sahip çıktınız mı? Sizin demokrasi anlayışınız bu kadar mı? Kürt anne ve babalarına sahip çıkmadınız, kaçtınız. Evlat nöbeti tutan anne ve babaların çadırları kesinlikle kalkmayacaktır." diye konuştu.