Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı - Son Dakika

Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı

VAN'da, 8 yıl önce kızı PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılarak, gözyaşı dökerken," Kızım senin yerin dağ değil. Devlet babadır.

Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı, System.String[]

VAN'da, 8 yıl önce kızı PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılarak, gözyaşı dökerken," Kızım senin yerin dağ değil. Devlet babadır. Sen anneni görüyorsan çık, gel, onları dinleme. Gel, devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Annen kurban olsun sana. Senin hayallerin vardı. Senin derdin, okumaktı kızım. Onlar sizi kandırıyor. Gel, Türk bayrağı altında yaşa" diye feryat etti.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan Nazlı Sancar'ın kızı Şadiye (22), terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce dağa kaçırıldı. Yıllardır kızından haber alamayan Sancar, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, başlattığı 'evlat nöbetine' 15 Ocak'ta katıldı. Diyarbakır'da aylarca kızının yolunu gözledikten sonra, pandemi salgını nedeniyle Van'ın Edremit ilçesindeki evine dönen Sancar, salgının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne katılacak. Evindeki 'Kızım gel' yazısını çerçevelettiği kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılan anne Sancar, gözyaşı dökerek kızına 'Teslim ol' çağrısı yaptı.

'9 YILDIR KIZIMIN MONTUYLA YATIP, KALKIYORUM'Anne Sancar, "2012'de kızım henüz 13 yaşındayken, HDP'liler polis kıyafeti giyerek elini kolunu bağlayıp zorla dağa kaçırdılar. Bu 9 yıla yakındır ben, evlat hasretini çekiyorum. Kızımdan hiç haber alamadım. Ben HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum. Biz PKK ve HDP için evlatlarımızı büyütmedik. Onlardan mal, mülk, sadaka para istemiyoruz. Yeter artık. Bir yıldır, Diyarbakır'da HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Biz, evlatlarımızı HDP, PKK'dan almadan oradan kalkmayacağız. Bir tek çocuk da dağda kalsa o çadır, orda kalacak ve biz orada oturacağız. Sonsuza kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bizim evlatlarımızı geri göndersinler. Yeter artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. 9 yıla yakındır, kızımın montuyla yatıp kalkıyorum. Sarılarak yatıyorum. Benim evli kızım, kardeşinin elbiselerini benden saklamıştı. Yeter artık dayanamıyorum. 1 yıldır HDP İl binası önündeyiz. HDP'nin milletvekilleri geliyor. Bizi görmezlikten geliyor, duymazlıktan geliyor. Bizi görünce gülüyorlar. Bizim evlatlarımızı dağdaki mağaralarda mahkum etmişler, perişan etmişler. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Allah bunu nasıl kabul eder" diye feryat etti.'KIZIM GEL, DEVLET GÜÇLERİNE 'TESLİM OL'HDP'lilerin, annelerin bu feryatlarını görmezlikten geldiğini söyleyen Anne Sancar, "Bu annelerin, babaların feryatlarını duysunlar artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bu feryadı Türkiye duyuyor. Neden onlar duymuyor. Şeyma kızım, sen anneni görüyorsan. Çık, gel, onları dinleme. Gel, devlet güçlerine teslim ol kızım. Orası senin yerin değil. Annen kurban olsun sana. Senin hayallerin vardı. Senin derdin okumaktı kızım. Onlar sizi kandırıyor. Devlet sizi öldürür diyorlar. Öyle bir şey yok kızım. Devlet size hiçbir şey yapmayacak. Devlet, babadır. Devlet, her şeyimizdir. Bizim devletimiz güçlüdür, annen kurban olsun sana. Gel, teslim ol. Bu bayrağın altında yaşa. Gel, ceza yok. Bir gün bile ceza yemeyeceksin. Pandemi nedeniyle Van'a geldim. Bir aydır buradayım. Tekrar döneceğim. Sonsuza kadar bu mücadeleyi vereceğim" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı - Son Dakika

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