Dağa kaçırılan PKK'lı kızı için 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı - Son Dakika

VAN'da, 8 yıl önce kızı PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılarak, gözyaşı dökerken," Kızım senin yerin dağ değil. Devlet babadır. Sen anneni görüyorsan çık, gel, onları dinleme. Gel, devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Annen kurban olsun sana. Senin hayallerin vardı. Senin derdin, okumaktı kızım. Onlar sizi kandırıyor. Gel, Türk bayrağı altında yaşa" diye feryat etti.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan Nazlı Sancar'ın kızı Şadiye (22), terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce dağa kaçırıldı. Yıllardır kızından haber alamayan Sancar, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, başlattığı 'evlat nöbetine' 15 Ocak'ta katıldı. Diyarbakır'da aylarca kızının yolunu gözledikten sonra, pandemi salgını nedeniyle Van'ın Edremit ilçesindeki evine dönen Sancar, salgının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne katılacak. Evindeki 'Kızım gel' yazısını çerçevelettiği kızının fotoğrafını eline alıp, montuna sarılan anne Sancar, gözyaşı dökerek kızına 'Teslim ol' çağrısı yaptı.