Son Dakika Haberleri: Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı

1 saat önce

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattıAlınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden...

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünen anne Akar, daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek partililerle tartıştı.

Anne Akar, camını kırdığı parti binasının önünde oturma eylemine başladı.

Acılı annenin HDP'li görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında terör örgütü PKK'lılarca kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü öğrenildi.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı
Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 23:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]