Son Dakika Haberleri: Dağa Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

Dağa Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

6 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda kayalıkların arasında mahsur kalan bir keçi AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Dağa Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde dağda kayalıkların arasında mahsur kalan bir keçi AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesinde dağda kayalıkların arasında bir keçinin mahsur kaldığı ihbarının gelmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti.

Yaklaşık 600 metre yüksekliğe çıkan ekipler, riskli olmasına rağmen uçurumun kenarındaki kayalıkların arasına sıkışan keçinin yanına halat yardımıyla indi.

Kurtarılan keçi, sahibi Ercan Barlak'a teslim edildi.

Barlak, fedakar çalışmalarından dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Güllübahçe, Söke, Aydın, AFAD, Güncel
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