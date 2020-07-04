Dağa taşa Kur'an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika

Dağa taşa Kur'an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hurdacılık yapan İbrahim Demirhan'ın kanyonda dağa taşa okuduğu ve yankılanan Kur'an-ı Kerim tilaveti, sosyal medyada milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hurdacılık yapan İbrahim Demirhan'ın kanyonda dağa taşa okuduğu ve yankılanan Kur'an-ı Kerim tilaveti, sosyal medyada milyonlarca kişinin beğenisini kazandı. Müslümanların yanı sıra, diğer dinlere mensup insanların da büyük ilgi gösterdiği Demirhan, tek hayalinin Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okumak olduğunu söyledi.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan ve hurdacılardan topladığı makineleri tamir edip, satarak geçimini sağlayan İbrahim Demirhan isimli vatandaşın Samanlı Dağları'nda kanyonda Kur'an okuduğu anları kaydeden bir vatandaş, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Demirhan'ın dağa taşa okuduğu ve doğanın akustiği ile yankılanan Kur'an- Kerim tilaveti, sosyal medyada kısa sürede yayılarak milyonlarca insana ulaştı. Demirhan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler, sosyal medyada binlerce vatandaş tarafından paylaşıldı. Boş zamanlarında Kur'an-ı Kerim üzerine eğitim alan ve çocuklara ders veren Demirhan, gelen ilgi karşısında büyük şok yaşadı. Görüntülerinin 2 haftada yaklaşık 16 milyon insana ulaştığını belirten Demirhan, diğer dinlere mensup binlerce insanın kendisine ulaşarak tebrik ettiklerini söyledi.

"BEN GİTTİĞİM YERLERDE KUR'AN-I KERİM OKUYORUM"

Hurdacılıktan kalan boş vakitlerinde Kur'an-ı Kerim üzerine eğitim aldığını belirten İbrahim Demirhan, "20 yıldır Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hurdacılıkla uğraşıyorum. Rızkımı bu yoldan kazanıyorum. Hurdacılardan makineler toplayıp, bunlar tamir ederek satıyorum. Yaklaşık 4 yıldır Kur'an-ı Kerimi okumak için eğitim alıyorum. Kocaeli'de değerli hocalardan dersler aldım. Sonra İstanbul'da meşhur üstadım Rıza Günay'dan hem kıraat hem de makam dersleri alıyorum. Bana ulaşan gençlere telefon aracılığı ile görüntülü olarak bildiklerimi aktarıyorum. Şu an öğrencilerim var. Yaklaşık 2 ayda bütün ana makamları öğretiyorum. İnşallah onlar da okuyucu olacaklar. Biz 4-5 arkadaş motosikletlerimizle doğa gezilerine çıkıyoruz. Ben gittiğim yerlerde Kur'an-ı Kerim okuyorum. Çünkü eski alimler, 'Kimsenin olmadığı yerlerde Kur'an okuyun, Allah'a okuyun, oradaki ruhanilere, dağlara taşlara okuyun' diyorlar. Biz de onun için duygusal bir şey oldu. Okumaya başladım. O gün orayı gezen bir kardeşimiz tesadüfen görüntü çekerken benim Kur'an okuduğumu duyunca yanıma yaklaşmış, beni de çekmiş. Sonra bu internetten paylaşılınca çok büyük ses getirmiş" dedi.

"HRİSTİYANLARDAN DA ÇOK OLUMLU TEPKİLER GELİYOR"

Müslümanların yanı sıra, diğer dinlere mensup insanların da sosyal medyada paylaşılan Kur'an-ı Kerim okuma görüntüsüne büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Demirhan, "Bize de görüntüyü sonradan gönderdiler. Çok güzel tepkiler geliyor. İnsanların attığı mesajlar beni çok duygulandırıyor. Bazen ağlıyorum. Genellikle Müslümanlardan ziyade Hristiyanlardan da çok olumlu tepkiler geliyor. Şimdiden yaklaşık 4 bin Hristiyan arkadaşım oldu. Bu işi takip eden bir arkadaşım vardı. Bir sosyal medya hesabından paylaşılmaya başlamış. İlk haftada 16 milyon kadar izlendiğini takip edebildik. Ondan sonra biz de bıraktık. Ne kadar izlendiğini bilmiyoruz" diye konuştu.

"AYASOFYA AÇILIRSA ORADA BİR TİLAVET YAPMAK İSTİYORUM"

Tek hayalinin Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapabilmek olduğunu kaydeden İbrahim Demirhan, "Benim hayalim, böyle güzel Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar yetiştirmek istiyorum. Üstadımın beni yetiştirdiği gibi ben de kardeşlerimi yetiştirmek istiyorum. Bir hayalim de kutsal mekanlarda Kur'an okumak. Eğer Ayasofya açılırsa orada bir tilavet yapmak istiyorum. Bir Fatiha'yı bile lütfederlerse bana çok sevinirim. Sosyal medyada bana, 'İmam ol, müezzin ol' diyorlar ama benim hiçbir dünya malında gözüm yok. Yeter ki Ayasofya'da bir Fatiha da olsa okuyabileyim" şeklinde konuştu.

(Murat Kanber - Mustafa Uslu/İHA)

Başiskele, Ayasofya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağa taşa Kur'an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika

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