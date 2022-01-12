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DAĞA TERK EDİLEN KÖPEKLERE SÜRÜCÜLERDEN YARDIM ELİ - Son Dakika

DAĞA TERK EDİLEN KÖPEKLERE SÜRÜCÜLERDEN YARDIM ELİ

12.01.2022 15:02
DAĞA TERK EDİLEN KÖPEKLERE SÜRÜCÜLERDEN YARDIM ELİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde Konya karayoluna terk edilmiş köpekler, soğuk ve karlı havada açlıkla mücadele ederek, yaşam savaşı veriyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Konya karayoluna terk edilmiş köpekler, soğuk ve karlı havada açlıkla mücadele ederek, yaşam savaşı veriyor. Bazı sürücüler, yanlarındaki yiyecekle köpekleri beslemeye çalışıyor.

Akseki, Seydişehir karayoluna terk edilen onlarca köpek, açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Kar yağşının etkili olduğu dağlık ve ormanlık arazide yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere, yoldan geçen bazı sürücüler yardım eli uzattı. Karayolunda karşıya geçen köpekler araç çarpması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Köpekler zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Soğuk hava ve açlık nedeniyle bitkin düşen köpekleri fark eden Ali Çoban, otomobilinde bulunan ekmekle beslemeye çalıştı. Yanındaki yiyecekle köpeklerin karnını doyurmaya çalışan Çoban, "Akseki Seydişehir karayolunda terk edilmiş onlarca köpek var. Karda kış aylarında çok zor durumda kalmışlar. Nasıl bir vicdan köpekleri bırakıyor yollara. Köpekler, yiyecek, su olmayan bölgede, hızla geçen arabaların arasında yaşam savaşı veriyor" diye konuştu.

Bölgede açlığa terk edilmiş hayvanların kurtarılmasını isteyen Ali Çoban, "Yol kenarında yaklaşık 10 köpek gördüm. Köpeklerin bir kısmında küpe var. Hayvanları ölüme terk etmek vicdana sığmaz" dedi.

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Seydişehir, Antalya, Konya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DAĞA TERK EDİLEN KÖPEKLERE SÜRÜCÜLERDEN YARDIM ELİ - Son Dakika
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