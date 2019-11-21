DAGC 40 yaşında

DAGC Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, 24 Kasım 1979'da kurulan derneğin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını ifade ederek, hem basın çalışanlarının hem de kuruluşlarının problemlerini, görev aldığı çatı örgütlerde dile getirerek çözümü için önemli rol üstlendiğini söyledi.



DAGC'nin, Türkiye genelinde, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerini devam ettirdiğini anlatan Özsoy, " Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis'ten Iğdır'a kadar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye'deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu'nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir" diye konuştu.



Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşundan bugüne geçen bu süre içerisinde özveri ile görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkı sunduğunu ve çaba harcadığını kaydeden Özsoy, şunları kaydetti:



"Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC'nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 40. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz."



DAGC'nin hassasiyetlerini de ifade eden Özsoy, " Bir kez daha belirtiyoruz ki, DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ terör örgütü ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Özsoy ayrıca 24 Kasım'a denk gelen Öğretmenler Günü'nü de kutladı, 24 Kasım Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş yıldönümüyle ilgili önümüzdeki ay çeşitli etkinlikler yapılacağını da sözlerine ekledi. - ERZURUM