Dagc Alyanak İçin Taziye Mesajı Yayınladı
1 saat önce
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, M.İrfan Alyanak'ın vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayınladı.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu, M.İrfan Alyanak'ın vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayınladı.
DAGC Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, İrfan Alyanak, adı Milletin Sesi Gazetesi ile anılan merhum babası Kemal Alyanak gibi, gerek gazetede, gerekse Doğu TV
'de bir çok gazetecinin mesleğe başlaması ve Basın Sektörüne atılmasında emeği olduğuna dikkat çekti. Alyanak'ın gerek Erzurum
yerel basın ve gerekse çalıştığı yaygın basın kuruluşlarında; taşrada yetişmiş bir gazetecinin çok iyi işler yapabileceğini kanıtladığını kaydeden Özsoy, aynı zamanda kurduğu ve kısa zamanda uyduya çıkan Doğu TV ile basın sektöründe girişimciliği ile de takdir edildiğini söyledi. Özsoy, uzun yıllar cemiyet üyeliğinin yanı sıra basın mensuplarının mesleğe başlamaları ve yetişmelerinde gençlere kurumunun imkanlarını açan Alyanak'ın vefatının Basın Camiamız için önemli bir kayıp olduğunu ifade etti. Özsoy, mesajında Alyanak ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı diledi. Özsoy, Alyanak'ın hayırla yad edileceğini belirterek " Mekanı Cennet olsun" dedi.
Öte yandan Antalya
'dan Erzurum'a getirilen M.İrfan Alyanak'ın cenazesi Cuma namazında Lalapaşa
Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:50 Kaynak: İHA
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