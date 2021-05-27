DAGC Başkanı Özsoy: "Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz" - Son Dakika

DAGC Başkanı Özsoy: "Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz"

27.05.2021 13:42
DAGC Başkanı Özsoy:

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, kurucu Genel Başkan Mithat Turgutcan'ın ölümünün 6. Yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, kurucu Genel Başkan Mithat Turgutcan'ın ölümünün 6. Yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 27 Mayıs 2015 tarihinde vefat eden Mithat Turgutcan'ı rahmet ve hayırla andıklarını söyledi.

Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

"Mithat Amca, 1943 yılında başladığı gazetecilik hayatını Yeni Erzurum Gazetesi ile uzun yıllar sürdürdü, yanı sıra Turan Bilgin ile birlikte Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin yöneticiliğini yaptı. 1979 yılında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni kuran ve ilk kurucu Genel Başkan görevini üstlenen Turgutcan, ölümüne kadar cemiyetin birinci sıradaki üyesi olarak yerini hep korudu. O yıllardan itibaren gazetecilerin Mithat Amcası olarak hep yol gösteren, akıl danışılan kişi olarak kaldı Her müşkülde onun yanına gittik ve tecrübesinden faydalandık. Hem biz gazeteciler, hem de Erzurumlular, Mithat amcayı ömrünü eğitime destekle geçirmiş, hayır hizmetleriyle ve beyefendi kişiliği ile hatırlayacağız. Cemiyet olarak hem Turgutcan, hem de diğer meslek büyüklerimizin adlarını gazetecilik başarı ödülünde yarışma dallarına vererek yaşatıyoruz. Allah Rahmet eylesin".

Mithat Turgutcan kimdir?

Erzurum'da 1925 yılında dünyaya gelen Mithat Turgutcan, 1943 yılında gazeteciliğe başladı. Anka Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi ve Kim Mecmuası'nın bölge temsilciğini yapan Turgutcan Yeni Erzurum Gazetesini çıkardı. Kızılay Şube Başkanlığı görevine 1966 yılında getirilen Mithat Turgutcan, ölünceye kadar devam eden süreçte, yaptırdığı öğrenci yurtları ile yüzlerce öğrencinin okumasında destek oldu. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı ve Kızılay Şube Başkanı olan Mithat Turgutcan'a 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca 'Üstün Hizmet Ödülü' verildi. - ERZURUM

DAGC Başkanı Özsoy: Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz
DAGC Başkanı Özsoy: Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz
DAGC Başkanı Özsoy: Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz

Doğu Anadolu, Erzurum, Kızılay, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam DAGC Başkanı Özsoy: 'Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DAGC Başkanı Özsoy: "Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement