Son Dakika Haberleri: DAGC'den Başkan Sekmen'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

DAGC'den Başkan Sekmen'e ziyaret

1 saat önce

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyarette bulundu.

DAGC'den Başkan Sekmen'e ziyaret, System.String[]

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyarette bulundu.


Genel kurul sonrası yeni seçilen yönetim kurulunun ziyaretinde Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.


Ziyarette Başkan Özsoy, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi sunarken, faaliyetler konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin desteği için teşekkür etti.


Yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de kentin tanıtımı ve kalkınması noktasında basının önemli görevler üstlendiğine işaret etti. Sekmen, "Bizler toplumun özetiyiz. Basın da siyasetçiler de, kent yöneticileri de. Kentimizin kalkınması noktasında bizler elimizden gelen gayreti gösterirken, sizler de her zaman olduğu gibi bizlere haberleriniz ve yorumlarınızla destek oluyorsunuz" dedi. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Sekmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DAGC'den Başkan Sekmen'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]