DAGC'den Yıldırım'a başarılı gazetecilik ödülü - Son Dakika

DAGC'den Yıldırım'a başarılı gazetecilik ödülü

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars muhabiri Alper Yıldırım ödülünü aldı.

DAGC'den Yıldırım'a başarılı gazetecilik ödülü, System.String[]

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars muhabiri Alper Yıldırım ödülünü aldı.

Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni pandemi dolayısıyla yapılamadı. Başarılı gazetecilerin ödülleri kargo ile gönderildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım, ödülünü İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu'ndan aldı. İlk ödülünü alan Yıldırım'ın heyecanlı olduğu gözlendi.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, gazetecilere gönderdiği ödüllerin içerisine bir not bıraktı.

Başkan Özsoy'un sevgili meslektaşım; dediği notta şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Anadolu'nun zor koşullarında gazetecilik mesleğini layıkıyla icra etmek kolay değildir. Hele buna bir de ekonomik durum eklenince meslek daha da zorlaşmaktadır. Gazeteci arkadaşlarımız, özverili çalışmalarıyla gönüllerdeki ödülü zaten çoktan hak etmişlerdir. Bu açıdan bütün meslektaşlarımız tebrik ediyorum."

İHA'ya 6 dalda ödül geldi

DAGC) düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İHA Erzurum Haber Müdürü Özge Bozo TV Haber kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Sefa Tetik TV Görüntü kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Şahap Gürler Haber kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Fotoğraf kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Görüntü kategorisinde, İHA Kars Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım TV Haber kategorisinde ödüle layık görülmüştü. - KARS

DAGC'den Yıldırım'a başarılı gazetecilik ödülü

Alper Yıldırım, Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam DAGC'den Yıldırım'a başarılı gazetecilik ödülü - Son Dakika

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