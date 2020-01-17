DAGC ve DGF'den kınama - Son Dakika
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DAGC ve DGF'den kınama

6 saat önce

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu(DGF) Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire bürosuna hiçbir gerekçe göstermeden baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu(DGF) Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire bürosuna hiçbir gerekçe göstermeden baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.


DAGC ve DGF yönetim kurulları adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Salı günü gözaltına alınan gazetecilerden Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakılarak Türkiye'ye dönmesinin sevindirici olduğunu, diğer meslektaşlarımızın da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.


Özsoy, Mısır yönetiminin, tarafsız haberciliği ilke edinen Anadolu Ajansı'nı, diğer yabancı basına yaptığı gibi susturarak ülke dışına çıkarmak istediğini belirtti. Özsoy, "Anadolu Ajansının Mısır'daki ofisinde çalışan gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı, şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan, kabul edilemez bu saldırı tarihe kara bir leke olarak not düşülmüştür. Gözaltına alınan meslektaşlarımızdan Hilmi Balcı'nın serbest bırakılarak Türkiye'ye dönmesi sevindirici bir gelişmedir, diğer meslektaşlarımızın da bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz. Anadolu Ajansı yöneticilerine ve arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerinizi iletiyoruz. Ancak şurasını unutmamak gerekir ki, arkadaşlarımızın serbest kalmaları, bu olayın vehametini ortadan kaldırmayacaktır "dedi. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hilmi Balcı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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