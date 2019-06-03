Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı
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- Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdıNİĞDE - Çamardı Demirkazık dağına tırmanış yaparken düşen dağcı bölgede mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
- Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı
NİĞDE - Çamardı
Demirkazık dağına tırmanış yaparken düşen dağcı bölgede mahsur kaldı. Ayağı kırılan dağcıya kurtarma ekipleri ulaştı. Niğde
'nin Çamardı ilçesi Demirkazık dağcı Cinbar Vadisinde tırmanış yapan 36 yaşındaki Özer Özmen tırmanış esnasında düştü. Bölgede mahsur kalan dağcı Jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
ve Akut
ekipleri dağcıya ulaştı. Dağcının ayağının kırılması nedeniyle bölgeden sedyeyle indirilen dağcı Özmen, tedavi için Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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