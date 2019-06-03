Son Dakika Haberleri: Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı
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Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı

50 dakika önce

- Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdıNİĞDE - Çamardı Demirkazık dağına tırmanış yaparken düşen dağcı bölgede mahsur kaldı.

- Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı
NİĞDE - Çamardı Demirkazık dağına tırmanış yaparken düşen dağcı bölgede mahsur kaldı. Ayağı kırılan dağcıya kurtarma ekipleri ulaştı.
Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık dağcı Cinbar Vadisinde tırmanış yapan 36 yaşındaki Özer Özmen tırmanış esnasında düştü. Bölgede mahsur kalan dağcı Jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Akut ekipleri dağcıya ulaştı. Dağcının ayağının kırılması nedeniyle bölgeden sedyeyle indirilen dağcı Özmen, tedavi için Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dağcı tırmanış esnasında düşerek ayağını kırdı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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