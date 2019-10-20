Son Dakika Haberleri: Dağcı ve dalgıçlardan Mehmetçik'e destek
Son Dakika Güncel Dağcı ve dalgıçlardan Mehmetçik'e destek

Dağcı ve dalgıçlardan Mehmetçik'e destek

18 dakika önce

İnsani Yardım Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği (İYAK) üyesi dağcı ve dalgıçlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Antalya falezlerinde Türk bayrağını denize indirdiler.

İnsani Yardım Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği (İYAK) üyesi dağcı ve dalgıçlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Antalya falezlerinde Türk bayrağını denize indirdiler.

Düden Kıyı Şelalesi yakınlarındaki falezlerde bir araya gelen dernek üyesi dağcılar, yaklaşık 100 metrelik kayalıklardan halatlar yardımıyla denize iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında "Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" yazılı pankart açan dağcılar, daha sonra denize indirdikleri pankartı dalgıçlara teslim etti.

Dalgıçlar da yaklaşık 12 metrelik derinlikte açtıkları pankart ve Türk bayrağı yanında asker selamı verdi.

Çevredekiler tarafından da ilgiyle takip edilen etkinlik, vatandaşlardan alkış aldı.

İYAK Derneği Başkanı Ali Uygur, sınır ötesindeki kahraman Mehmetçiğe destek olmak için 10 kişilik dağcı ve dalgıç ekibiyle bir araya gelerek etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekibinin önce halatlar yardımıyla falezler kısmından denize indiğini belirten Uygur, "Denizin altında Türk bayrağı ve pankartı açtık. Bizler sınır ötesinde ülkenin güvenliği için mücadele eden kahraman askerimize tam destek veriyoruz. Bir an önce güvenli bölgenin oluşturulmasını ve askerlerimizin sağ salim ailelerine kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Dağcı ve dalgıçlardan Mehmetçik'e destek

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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