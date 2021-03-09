Dağcılar, 7 saatte 3 bin 180 rakımlı karla kaplı Mercan Dağları'na tırmandı - Son Dakika

- Dağcılar, 7 saatte 3 bin 180 rakımlı karla kaplı Mercan Dağları'na tırmandı

TUNCELİ - Huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli'de 8 kişilik dağcı grubu, karla kaplı Mercan sıradağlarında yer alan 3 bin 180 rakımlı Cef Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Tunceli'de farklı yaş gruplarından oluşan 8 kişilik dağcılık ekibi, tırmanış için araçlarla Ovacık İlçesi'ne bağlı Şahverdi Köyü'ne gitti. Sabahın erken saatlerinde Mercan sıradağlarının en yüksek zirvesi olan Cef Dağı'na ulaşmak için hareket eden grup, 7 saatlik uzun bir tırmanış gerçekleştirdi. Karla kaplı zorlu hava koşullarının zorladığı dağcılar 7 saatin sonunda zirve yapmayı başardı. Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra 7 saatlik tırmanışın inişini 1 saatte kayarak gerçekleştirdi.

Grubun rehberliği yapan İsmail Ateş, zaman zaman tipiye denk gelmelerine rağmen tüm ekibin tırmanışı başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı.