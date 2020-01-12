Dağcılar "93 Harbi" şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağcılar '93 Harbi' şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı - Son Dakika

Dağcılar "93 Harbi" şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında dağcılar, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanların anısına Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Dağcılar

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında dağcılar, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanların anısına Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Ejder 3200 AŞ ile Alpin Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen festivalin üçüncü gününde, "93 Harbi Şehitleri Anma ve Palandöken Zirve Tırmanışı" yapıldı.

Sabah 2 bin 150 rakımdaki gondol liftin bulunduğu alanda bir araya gelen tur kayakçıları ve dağcılar, buradan Ejder Tepesi'ne yürüdü.

Yaklaşık bir saat süren tırmanışın ardından 2 bin 600 metreye ulaşan dağcılar ve sporcular, Küre kafenin bulunduğu alanda mola verdi.

Daha sonra, 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesine tırmanan dağcılar, burada Türk bayrağı açarak, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Etkinlikte dağcılarla zirveye kadar yürüyen 65 yaşındaki Salih Zorlu, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Başında Kırgız şapkası, elinde bastonu ve üzerindeki Dadaş elbiseleriyle dikkati çeken Zorlu, dağcı ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Palandöken DAğı, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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