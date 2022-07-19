Dağcılar Ağrı Dağı'na çıkmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı - Son Dakika
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Dağcılar Ağrı Dağı'na çıkmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı

19.07.2022 11:39

Dağcılar Ağrı Dağı'na çıkmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye dağcılar, tırmandıkları 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na, zirve yapmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı.

Dağcılar Ağrı Dağı'na çıkmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye dağcılar, tırmandıkları 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na, zirve yapmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye 8 dağcı, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Dağcılar zirve yapmamın mutluluğunu halay çekerek kutladı. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 15-17 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakıma sahip Ağrı Dağı'na tırmanışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. 8 kişilik olan ekiple Cuma günü saat 10.00'da Van'dan hareket ederek aynı gün Doğubayazıt'a geldiklerini söyleyen Başkan Demez, "Buradan Çevirme köyüne gittikten sonra saat 15: 45'te 3 bin 200 kampına gittik. Saat 19: 25'te kamp alanına ulaştık. Akşam yemeğini yedikten saat 22.00 'de yattık. 16 Temmuz sabah 09'00da 4 bin 200 kampına hareket ettik. 12: 30'da kamp alanına ulaşarak ikinci kampımız kurduk zirve tırmanışı için erken uyuduk. 17 Temmuz gece 01.45'te zirve tırmanışımız başladı. Saat 06.30 itibarıyla zirvemizi gerçekleştirdik" dedi.

"Bu yıl Ağrı Dağı'na yurt dışından rağbet çok"

Havanın açık olması sıcak olmasının kendilerine avantaj sağladığını ifade eden Başkan Demez, "Zirvede yarım saat dinlenip fotoğraf çektikten sonra inişe geçtik. 4 bin 200 kampımıza indik. Kampımızı topladıktan sonra aynı gün tırmanışımızı gerçekleştirdikten sonra Van'a döndük. Tırmanışa katılan bütün arkadaşlarınızı kutluyoruz. Bu yıl Ağrı Dağına çok rağbet var. Özellikle İranlılar yüksek seviyede rağbet göstermektedir. Döndüğümüz gün ise çok sayıda Ermenistan'dan gelen dağcılar vardı. Türkiye'den çok yurt dışından insanlar rağbet gösteriyor" diye konuştu.

"Tırmanış güzergahında dağcıların kullanabileceği dağ evi yapılması gererek"

Ağrı Dağı'nın birçok kesim için kutsal olduğunu ifade eden Demez, "Turizmin konusunda çok önemli bir konuma sahip olan Ağrı Dağı'nın yolu yok maalesef. 7 kilometre olan yol çok kötü durumda. Bu durum bu ülkeye, bu dağa yakışmıyor. Ağrı Dağı aynı zamanda dağcılık açısından Türkiye'nin yüzü. Bu yol mutlaka yapılmalı. Yine 3 bin 200'de ya da 4 bin 200'de bir dağ evi yapılmalı. Dağcılar bu dağ evinden yararlanmalıdır. Türkiye Dağcılık Federasyonu bu konuda ön ayak olmalı. Özellikle Ağrı Dağı'na gidecek kafilelerin ve grupların denetimi yapılmalı. Giden, gelenlerin listeleri olmalı ve bu gruplara Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan eğitim almış rehber dağcılar tarafından yapılmalıdır. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan herkese selamlar sevgiler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dağcılar Ağrı Dağı'na çıkmanın mutluluğunu halay çekerek kutladı - Son Dakika

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