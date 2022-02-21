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Dağcılar, fotoğraf sanatçıları ve doğa severler Kahramanmaraş'ta buluştu - Son Dakika

Dağcılar, fotoğraf sanatçıları ve doğa severler Kahramanmaraş'ta buluştu

21.02.2022 13:14
Dağcılar, fotoğraf sanatçıları ve doğa severler Kahramanmaraş'ta buluştu

Sosyal medya üzerinden organize olan, aralarında profesyonel dağcı, fotoğraf sanatçısı ve doğa severlerin de bulunduğu 25 kişilik grup Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buluştu.

Sosyal medya üzerinden organize olan, aralarında profesyonel dağcı, fotoğraf sanatçısı ve doğa severlerin de bulunduğu 25 kişilik grup Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buluştu.

Gruptakiler, il olarak Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ederek kendilerine eşlik etmesini istedi.

Misafirlerinin bu isteğini geri çevirmeyen Başkan Okumuş, Karapınar Su Park, Tarihi Su Değirmenini, Bababurun Şehitlik Anıtı ve mesire alanlarını gezdirdi.

Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezi'ni de gezen doğaseverler, daha sonra 1300 rakımlı Yoğunoluk Yaylasına çıkarak doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Başkan Okumuş burada gazetecilere, her yıl binlerce yerli turistin yanı sıra, fotoğraf sanatçıları ve doğa severleri misafir etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Çevre illerden ve kent merkezinden gelen doğa severler, fotoğraf sanatçıları, dağcılar ve sivil toplum örgütleri üyelerine ilçeyi gezdirdiklerini anlatan Okumuş, "Türkoğlu'nun tanıtımını yapmak için mücadele veriyoruz. Onun içinde doğayı seven kardeşlerimizi, dağcılarımızı ve aynı zamanda fotoğraf sanatçılarımızı misafir ettik. Buraların güzelliklerini sosyal medyadan ve televizyonlardan inşallah, tanıtımına katkı sağlayacaktır. Güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu vesile ile misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Türkoğlu'nun kapıları her zaman kendilerine açık." diye konuştu.

Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Temizdemir de çoğu zaman ilçeden geçtiklerini ancak bu sefer bir güne sığmayacak kadar güzellikleri görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Dağcı Mehmet Sever de çeşitli illerden gelen profesyonel dağcı arkadaşlarıyla birlikte Türkoğlu ilçesine geldiklerini ve Başkan Okumuş'un bizzat kendilerini gezdirdiğini dile getirdi.

Doğaseverlerden Gülfem Özer Kışlak da ilçe olmasına rağmen büyük projelerle karşılaştıklarını belirterek, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirdiklerini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağcılar, fotoğraf sanatçıları ve doğa severler Kahramanmaraş'ta buluştu - Son Dakika


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