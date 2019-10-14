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Dağcılar Geyik Dağı'na tırmandı

2 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu Konya İl Temsilciliği'ne bağlı 6 kişilik dağcı grubu 2 bin 880 metre yüksekliğindeki Geyik Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Dağcılar Geyik Dağı'na tırmandı, System.String[]

Türkiye Dağcılık Federasyonu Konya İl Temsilciliği'ne bağlı 6 kişilik dağcı grubu 2 bin 880 metre yüksekliğindeki Geyik Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.


Konya ile Antalya il sınırını birbirinden ayıran Geyik Dağı, eşsiz güzellikleri ve yürüyüş rotalarıyla doğa sporcuları ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.


İl Temsilcisi Hüseyin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geyik Dağı'nın Orta Torosları oluşturan dağlardan birisi olduğunu söyledi.

Dağın eteğindeki yayla, göl ve irili ufaklı dağların çok güzel güzel manzaralar oluşturduğunu anlatan Turan, "Dağcı arkadaşlarımızla hafta sonlarını spor yaparak değerlendiriyoruz. Dağ, doğa ve fotoğraf tutkusu sayesinde hem sağlıklı bir yaşamın kapısını aralıyoruz hem de yeni yerler keşfedip geziyoruz." dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Antalya, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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