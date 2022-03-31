Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede - Son Dakika
Üye Girişi

Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede

31.03.2022 10:02

KARADENİZ Bölgesi'nde son günlerde artan hava sıcaklığıyla karların eridiği, yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor.

KARADENİZ Bölgesi'nde son günlerde artan hava sıcaklığıyla karların eridiği, yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor. Bölgede heyelanlı yamaçlarda askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışıyor. Rize'nin Hemşin ilçesinde halatlarla yamaçlara tırmanan dağcılar ise riskli kayaları düşürüyor.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, son günlerde yükselen hava sıcaklığıyla ve ani kar erimeleriyle yumuşayan toprakta heyelan oluşuyor. Bölge genelinde 400'ü aşan heyelanda Trabzon'da 4 kişi hayatını kaybetti, evler ve altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Heyelanlarda kara yollarına düşen kayalar ise ulaşımın aksamasına yol açtı.

RİSKLİ KAYALAR DÜŞÜRÜLÜYORBölgede heyelanlı yamaçlarda askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışıyor. Rize'nin Hemşin ilçesi Taşköprü mevkisinde halatlarla yamaçlara tırmanan dağcılar, riskli kayaları düşürüyor. Ulaşıma kapatılan kara yolu, yapılacak çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılacak. Ulaşım, yan servis yolundan sağlanıyor.'RİSKLİ ALANLARDA ÖNLEM ALINMALI'Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, havaların aniden ısınmasıyla yamaçlarda biriken karların hızla eridiğini belirterek, olası heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Prof. Dr. Bektaş, "Karadeniz'in ısınmasıyla yükselen nemli hava, dağların kuzey yani denize bakan yamaçlarında ani yağmur şeklinde dökülüyor. Bu da heyelanlara sebebiyet veriyor. Bölgede kaya düşmelerine karşı riskli alanlarda önlemler alınmalı. Önümüzdeki dönem riskli" dedi.'KORKUYORUZ'Yağmur yağdıkça heyelan korkusu yaşadıklarını söyleyen Nazmi Pastırma ise "Hemşin yol güzergahında afetler oluyor, heyelanlar yaşanıyor. Yağmur yağdığı için afetler olmaya devam ediyor. Şimdi ekipler bizim yoldaki heyelanı temizlemek için çalışıyor ancak yağmur yağdıkça endişelerimiz devam ediyor. Üstten kaya gelir mi, diye korkuyoruz" diye konuştu. Nurettin Arslan da "Afet bölgesi olduğumuz için heyelanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok kar yağdı, toprak yumuşadı, yollarda kaya düşmesi riski yaşanmaya başlandı. Korkuyoruz, önlemler alınması gerekiyor" dedi.

Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
YORUMLAR
500
HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR Rize'de yamaçtaki kayaları temizlerken ayağına taş düşen dağcı yaralandı Rize'de yamaçtaki kayaları temizlerken ayağına taş düşen dağcı yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement