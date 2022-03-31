Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede - Son Dakika

Komşusunu, karısını sonra da kendini öldürdü! Bir ay önce olanlar vahşetin habercisiymiş

KARADENİZ Bölgesi'nde son günlerde artan hava sıcaklığıyla karların eridiği, yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor. Bölgede heyelanlı yamaçlarda askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışıyor. Rize'nin Hemşin ilçesinde halatlarla yamaçlara tırmanan dağcılar ise riskli kayaları düşürüyor.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, son günlerde yükselen hava sıcaklığıyla ve ani kar erimeleriyle yumuşayan toprakta heyelan oluşuyor. Bölge genelinde 400'ü aşan heyelanda Trabzon'da 4 kişi hayatını kaybetti, evler ve altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Heyelanlarda kara yollarına düşen kayalar ise ulaşımın aksamasına yol açtı.