Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı - Son Dakika

Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı

6 saat önce

Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andıKARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK), 26 Şubat 1992'de Ermenilerce gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto etmek ve şehitleri anmak için Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça...

Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı, System.String[]

Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK), 26 Şubat 1992'de Ermenilerce gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto etmek ve şehitleri anmak için Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça Dağı'na tırmandı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji Bakanlığı'nın davetine katılan KARSDAK üyeleri, Hocalı katliamının 28'inci yıldönümünde anma tırmanışı gerçekleştirdi. Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto ve 613 Azerbaycanlı şehidi anmak için 2426 metre yüksekliğindeki Haça dağına tırmanan dağcılar, Özfer Koçak, Alpay Korkmaz, Nesip Kılıçarslan, Serkan Naktiyok, Onur Kavak, Şemistan Kızıltepe, Zarife Dörtyol ve Perihan Edesbu zirvede Türkiye ve Azerbayan bayraklarını açtı. İstiklal Marşı okuyan dağcılar, zirvede katliamı protesto etti, şehitler için dua okudu.

Haça'nın bölgenin tırmanış açısından en zorlu dağı olduğunu belirten KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, Hocalı katliamı şehitlerini anmak için her yıl tırmanış yapacaklarını söyledi. Koçak, "Hocalı katliamını protesto etmek için Kars'tan, Ağrı Doğubeyazıt ve Iğdır'dan sporcu arkadaşlarımızla Nahçıvan'dayız. Nahçıvanlı kardeşlerimize destek vermek ve yanlarında bulunduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için Haça Dağı'na tırmandık. Çok da güzel başarılı bir tırmanış oldu. Her sporcunun kolay kolay başarabileceği bir dağ değil, çok zorlu bir dağ. Ama gelen tüm dağcı sporcularımız sağlıklı bir şekilde zirve yaptılar" dedi.


Nahçıvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, FOX TV muhabirinin sorusuna çok kızdı: Önce yalan haber yapmamayı öğrenin
Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti Japonya'da korona virüsü nedeniyle ligler ertelendi Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:06:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]