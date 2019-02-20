Son Dakika Haberleri: Dağcılar, İglo Oluşturup Geceyi Geçirdi

Dağcılar, İglo Oluşturup Geceyi Geçirdi

1 saat önce

Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdiMUŞ - Muş'ta Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 'Kış Gelişim Eğitimi Kampı'na katılan dağcılar, iglo yaparak geceyi kar üzerinde geçirdi.

Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi

MUŞ - Muş'ta Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 'Kış Gelişim Eğitimi Kampı'na katılan dağcılar, iglo yaparak geceyi kar üzerinde geçirdi.
TDF tarafından düzenlenen 'Kış Gelişim Eğitim Kampı'na 98'i kursiyer, 10'u antrenör olmak üzere toplam 108 dağcı katılım gösterdi. Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsüne 'Kış Gelişim Eğitimi Kampı' için gelen dağcılar, iglo (kardan ev) oluşturdu. Kampüs alanına 9 iglo ev yapan dağcılar, 1 haftalık kampın 2 gününde bu evlerde konaklayacak.
TDF üyesi ve kamp sorumlusu Mehmet Çağlayan, kursiyerlere 'Kış Temel Eğitimi'nin Gümüşhane'de verildiğini ve Kış Gelişim Eğitimi için ise Muş'a geldiklerini söyledi.
Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini belirten antrenör Hakkı Uygur da, "Eğitimde sporcuların dağda nasıl yürümeleri, düşerken nasıl düşülmeli, düştükten sonra kazmalarla kar üzerinde nasıl durmaları öğretiliyor. Çığ parkurlarından geçiş yürüyüşleri yapılacak. Çığ parkurlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, çığ düşmesi halinde neler yapılmaları gerektiği yönünde eğitimi alıyorlar" dedi.
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kursiyerler ise Muş'u ilk defa gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Muş, Yerel
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