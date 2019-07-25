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Dağcılar Kıbrıs Barış Harekatı Yıl Dönümünde Erciyes'e Tırmandı

1 saat önce

Kayserili dağcılar tarafından Kıbrıs Barış Harekatı anısına 20 Temmuz 1975 tarihinden itibaren her sene düzenlenen Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı.

Dağcılar Kıbrıs Barış Harekatı Yıl Dönümünde Erciyes'e Tırmandı, System.String[]
Kayserili dağcılar tarafından Kıbrıs Barış Harekatı anısına 20 Temmuz 1975 tarihinden itibaren her sene düzenlenen Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı.

20 Temmuz 2019 tarihinde Erciyes Dağında yapılan tırmanışta dağcılar Tekir Yaylası Çoban İni Mevkiinde kamp yaptılar. Kampın ardından sol kulvar "Rauf Denktaş" rotasından hörgücü aşan dağcılar zirveye ulaştılar.

Kıbrıs Barış Harekatında Şehit düşen Mehmetçiklerimiz anısına her yıl düzenlenen yürüyüşe bu sene Ali İlik, Metin Alımcı, Şükrü Türe, Mustafa Eliaçık, Soner Turhan, Sadık Doğru, Savaş Saymaz ve Mehtap Demir Katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Ali İlik; "Kıbrıs Barış Harekatının ardından her yıl gerçekleştirdiğimiz Erciyes Zirve Tırmanışı etkinliğimizi bu yılda başarıyla tamamladık. Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan için canını vermiş olan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi. - KAYSERİ
Rauf Denktaş, Erciyes, Kıbrıs, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:22 Kaynak: İHA
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