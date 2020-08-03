Dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinden dağcılar, Batman'ın Sason ilçesindeki bölgenin en yüksek rakımlı dağı Mereto Dağı'na tırmandı.

Bursa, Diyarbakır, Şırnak, Batman'dan Sason ilçesine gelen dağcılar, 2 bin 973 metre yüksekliğindek Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılardan Melek Kıyı Aydın, Mereto Dağı'nın zirvesine çıktıklarını belirterek, güneşin doğuşunu dağın zirvesinde izlediklerini söyledi.

"Türkiye'nin en çok dağ tırmanışı yapan kadın dağcılarından biriyim. Gece yarısından itibaren 1800 metrelerden başlattığımız zirve yürüyüşümüzü sabaha karşı zirveye vararak gerçekleştirmiş olduk." diyen Aydın, bölgede tırmanış yapılacak çok güzel zirveler bulunduğunu aktardı.

Aydın, Sason'a hayran kaldıklarını ifade ederek, "Dönüşümüzde yaylacıların yanına uğradık, onların bayramlarını kutladık. Türkiye'deki dağcı arkadaşlara Sason'a gelip bu dağa tırmanış yapmalarını öneririm." dedi.