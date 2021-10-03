ÜNLÜ DAĞCI, ZİRVEDE ANILDI - Son Dakika

GEÇEN yıl hayatını kaybeden ünlü dağcı Muzaffer Erol Gez, Bolkarlar'ın en yüksek zirvesi Medetsiz Dağı'na yapılan tırmanışta anıldı.

Türkiye dağcılık tarihinin önemli isimleri arasında yer alan ve geçen yıl hayatını kaybeden Muzaffer Erol Gez anısına, Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) öncülüğünde, Karboğazı rotasından, Bolkarlar'ın en yüksek zirvesi Medetsiz Dağı'na tırmanış düzenlendi. Birçok paydaşın desteklediği etkinliğe Mersin ve tüm Türkiye'den yaklaşık 200 kampçı ile 45 dağcı katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi, araç, ambulans ve 2 sağlık personeli ile destekte bulunurken, 100 kişilik yemek ikramında bulundu. Tarsus Belediyesi'nin de destek verdiği anma tırmanışında 45 dağcı, 3 bin 524 metre yüksekliğindeki Medetsiz Dağı'nda zirveye ayak bastı.

Mersin Dağcılık Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sağnak, "Mersin'in çok önemli bir değeri olan, dağcılık anlamında bütün Türkiye'de birçok kişiye örnek olup yol açmış Muzaffer Erol Gez ağabeyimizi kaybetmenin verdiği üzüntü ile onun anısına bir şeyler yapmak adına bir anma tırmanışı tertipledik. Gerek Mersin'in dağcılık kulüpleri gerekse Türkiye'nin birçok yerinden destek verdiğiniz, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerine de destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

MUZAFFER EROL GEZ KİMDİR?

Türkiye ve dünya dağcılığının duayenlerinden olan ve 'Efsane Dağcı' olarak bilinen Muzaffer Erol Gez, 1934 yılında Malatya'da doğdu. 1952 yılında askerlik görevini yaptığı Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve yapan ve o tarihten itibaren Erciyes'e 95'ten fazla tırmanış gerçekleştiren Gez, Munzur'un bütün zirvelerine çıktı, 1960'larda Cilolar'da tırmanış eğitimleri düzenledi. Muzaffer Erol Gez, Hakkari Reçko zirvesine çıkan birkaç dağcıdan biri olma özelliği taşıyor. İlki 1959 yılında olmak üzere 27 kez Ağrı Dağı'nda zirveye ayak basmış ve dönemin Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ile zirvede kamp kurarak, 3 gün tıbbi inceleme yapmış olan Gez, İsviçre Alpleri'ne ve Matterhorn zirvesine çıkan ilk Türk dağcı unvanını aldı. Türkiye Dağcılık ve Kayak Federasyonu'nun kurulmasına öncülük eden Gez, 20 Haziran 2020'de hayatını kaybetti.