Dağcılar Nemrut Dağı'na Tırmandı

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri, "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nı tırmanarak kamp yaptı.

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri, "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nı tırmanarak kamp yaptı.



Yaklaşık 10 kişilik dağcı grubu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 150 metre yüksekliği sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na kar ve tipiye rağmen tırmandı.



Nemrut Dağı'na yaklaşık 800 metre zorlu yürüyüşün ardından ulaşabilen grup, kar içerisinde kalan heykellerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.



Geceyi zirveye yakın bölgede çadır açarak geçiren dağcılar, dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.



Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipiye rağmen 800 metre yürüyerek Nemrut Dağı'na ulaştıklarını söyledi.



Zirveye ulaştıklarında, heykellerin kar içerisinde kaldığını ifade eden Küçükkelepçe, "Zirvede yaklaşık 2 metre kar var. Bazı arkadaşlarımız, zirveye çıkarken zorlandı. Yarım metre önümüzü göremiyoruz. Ayrıca yoğun tipiye rağmen zirveye yakın bölgede çadır kurduk. Heykellerin önünde fotoğraf çektirdik. Gece hava soğuk olmasından dolayı zor anlar yaşadık." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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