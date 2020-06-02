Dağcılar, normalleşme süreciyle 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'na çıktı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Cilo-Sat Dağları, normalleşme süreci kapsamında ziyarete açıldı. Hakkari Cilo Dağcılık ve Zirve Dağçılık kulüplerine üye 5 dağcı, Cilo Dağı eteğindeki Mergan Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yaklaşık 2 aydır çıkılmasına izin verilmeyen Cilo-Sat Dağları, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilere açıldı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca yasaklı olan ve geçen yıl özel izinle çıkılmasına izin verilen, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bu yılki ilk ziyaretçileri, Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık kulüplerine üye dağcılar oldu. En son geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Cilo Dağına tırmanan ve burada 3 gün kamp kuran Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ve beraberindeki dağcılar, normalleşe süreci ile birlikte bu yıl da Cilo-Sat Dağları'nın Mergan Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 7 saat süren yürüyüşte dağcılar, yamaçlarda akan buzul suları ve yayladaki rengarenk çiçeklere hayran kaldı. Dağcılar, muhteşem doğa güzelliklerini fotoğraflarken, hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

HAKKARİ'NİN DAĞLARI TURİZME AÇILSIN