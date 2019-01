Dağcılar, Sarıkamış Harekatının 104. yılında Palandöken'e tırmanacak

Dağcılar, Sarıkamış Harekatının 104. yılında Palandöken 'e tırmanacakERZURUM - Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Erzurum 'da Palandöken Dağına tırmanış gerçekleştirildi.Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Erzurum'da düzenlenen tırmanışa Vali Okay Memiş 'in yanı sıra, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve dağcılar katıldı.Saat 10. 00'da gondol tesislerinin bulunduğu alanda toplanan katılımcılar daha sonra yaklaşık 2,5 kilometrelik yolu yürüyerek üst Dedeman Otelinin bulunduğu mevkii ye geldiler. Burada düzenlenen törende Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam önemine binaen konuşmalar yapıldı.Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi dedesinin de Sarıkamış- Bardız Harekatında şehit düştüğünü ifade ederek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Konuşmaların ardından dağcı gurubu 3200 metre yükseklikteki Ejder Zirvesine tırmanış yaparak burada dev Türk Bayrağı açtı.