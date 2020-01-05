Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı

6 saat önce

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında 53 dağcı, 3180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında 53 dağcı, 3180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizasyonunda geleneksel hale getirilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" etkinliğinin 21'incisi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde bir araya gelen 47 dağcı, köyde bir gece kamp yaptıktan sonra Allahuekber Dağı'nın 2650 rakımlı ilk kamp yerine hareket etti.

Burada gece kamp kuran 47 dağcı, sabahın ilk ışıklarıyla Kars'tan kendilerine katılan 6 dağcıyla 3180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti. 5 saat süren zorlu parkurun ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada şehitler için dua etti.

TDF antrenörü Yücel Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak Sarıkamış şehitlerini, şehadetlerinin 105. yılında anmak amacıyla faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

Zirve tırmanışını 53 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Şu an dağın zirvesindeyiz. 53 sporcuyla bu tırmanışı gerçekleştirdik. Hava bugün bize güzel şans tanıdı. Dün hava bozuktu, bugün çok güzel. Şehitlerimizi zirvede andık ve ruhlarına dualar okuduk. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'dan şehitleri anmak için tırmanışa ferdi olarak katılan dağcı Hidayet Ekici de etkinlik sırasında manevi bir huzur hissettiğini vurguladı.

Dağcılar, zirvede yaptıkları törenin ardından 5 saat yürüyerek Sarıgün köyüne döndü.

Dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sarıkamış, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:27 Kaynak: AA
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