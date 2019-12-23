Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Ilgaz'ın zirvesinde 13 kilometre yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Ilgaz'ın zirvesinde 13 kilometre yürüdü - Son Dakika

Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Ilgaz'ın zirvesinde 13 kilometre yürüdü

7 saat önce

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) üyeleri, Sarıkamış şehitleri anısına Ilgaz Dağı'nda 13 kilometre yürüdü.

Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Ilgaz'ın zirvesinde 13 kilometre yürüdü, System.String[]

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) üyeleri, Sarıkamış şehitleri anısına Ilgaz Dağı'nda 13 kilometre yürüdü.

Kastamonu'da 17 dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak için Ilgaz Dağı'nın zirvesine çıktı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün Yurduntepe Kayak Pisti'nden başladığını söyledi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Yurduntepe zirvesine vardığımızda bizi sert bir rüzgar karşıladı. Yönümüzü Ilgaz Dağları'nın Çankırı tarafında yer alan Kırkpınar Yaylası'na cevirdik. Yoğun sis ve esen sert rüzgar altında karlı arazide yürüyerek en yükseği 2 bin 400 metreyi bulan üç zirve aştık. Üzerimizden adeta bir sel gibi akıp geçen bulutların altında Sarıkamış'ta yaşanan acı verici olayı bir nebze de olsa anlamaya çalıştık. Dağların sırt taraflarından yürürken görüş alanımız yer yer 4-5 metreye kadar düştü."

Sarıkamış'ta büyük bir acının yaşandığını anımsatan Arslan, "Uygun kıyafetleri olmadan, savaştan yorgun düşmüş, yetersiz kaynaklarla yine de düşmanı yurda sokmamak motivasyonu ile şehit düşen, Sarıkamış faciasının masum kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu vesile ile geçtiğimiz haftalarda olumsuz hava şartları dolayısıyla Bursa Uludağ'da hayatını kaybeden amatör iki dağcımızı rahmetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, KADASK olarak Sarıkamış'ta 4-5 Ocak'ta yapılacak anma yürüyüşü ile eş zamanlı Ilgaz Dağı'nda anma yürüyüşü düzenleyeceklerini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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