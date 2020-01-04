Dağcılar şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'na tırmanmaya başladı - Son Dakika

Sarıkamış Harekatı'nın 105'üncü yılında düzenlenen etkinlikler kapsamında, 47 dağcı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'na doğru tırmanışa geçti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu öncülüğünde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" öncesi Kars'ın Selim ilçesinin Sarıgün köyünde kamp kuran dağcılar, burada bir gece konakladı.

Günün ilk ışıklarıyla jandarma eşliğinde yürüyüşe başlayan dağcılar, ikinci kamp alanına ulaşmak için kar yağışı altında yürüyüşünü sürdürüyor. Dağcılar Allahuekber Dağları'nda 2 bin 700 rakımda kamp kurduktan sonra zirve yapacak.

Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAG) Yönetim Kurulu üyesi Özfer Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün her yıl yapıldığını ifade ederek, "Zirve tırmanışına bugün başladık, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen sporcularımız Sarıgün köyünde konakladılar. Bugün de sabahın erken saatlerinde yürüyüşümüz başladı. 2 bin 700'de kamp kuracağız yarın zirve yapacağız." dedi.