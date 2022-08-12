Dağcılar Şemdinli'deki kanyonları gezdi

HAKKARİ Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan kanyonları gezdi.

Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 30 kişilik grubun bu haftaki rotası Şemdinli ilçesinde bulunan kanyon ve zirveler oldu. Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Başkanı Suat Öztekin, dernek olarak bu hafta Şemdinli ilçesinde bulunan kanyon, doğal mağara ve kaynak suyunu görmek fırsatı bulduklarını belirterek, "Kanyonda farklı bir mevsim, kaynak suyunun bulunduğu vadide ise farklı bir mevsim ile karşılaşabilirsiniz. Kanyonda hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, kaynak suyu vadisinde ise bu sıcaklık 25 dereceye kadar iniyor. Bu saklı cennette eski yerleşim yeri olarak da bilinen birden fazla mağara bulunmaktadır. Bu eşsiz güzellikte olan bölgeyi görmek mutluluk vericidir. Buralara gelip görenlerin etrafı kirletmemeleri hususunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Gezdiğimiz bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de etraftaki çöpleri toplayıp beraberimizde merkeze kadar getirip çöp kutusuna bırakıyoruz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım" dedi.

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise bu hafta Şemdinli ilçesinde bulunan bölgeleri gezdiklerini ifade ederek, "Muhteşem görsel şölen veren kanyon ve doğal kaynak suyu bizleri mest etti. Dernek olarak her zaman şunu söylüyoruz, Hakkari bölgesi jeomorfolojik yapısı bakımından dünyanın hiçbir yerinde olmayan doğal güzelliklere sahiptir. Başka ülkelere gitmeye gerek yok, yanı başımızda bu güzellik varken" ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinden Tuncay Tekirdağ da dernek sayesinde Hakkari bölgesinde bulunan bütün doğal güzellikleri görme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Bu haftaki etkinlikte Şemdinli ilçesinde bulunan muazzam kanyon ve dağın altından çıkan doğal kaynak suyunu görerek, burada hem yüzdük hem de ekip arkadaşlarımızla birlikte mutlu ve keyifli bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.