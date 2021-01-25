Dağcılar Sivas'taki Sarissa Antik Kenti'nde kar üzerinde kamp yaptı - Son Dakika

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir grup dağcı, kar üzerine çadır kurup 2 gün kamp yaparak Sarissa Antik Kenti'ni tanıma fırsatı buldu.

Dağcılar, Altınyayla ilçesine bağlı Başören Köyü Akkuzulu Mezrası'ndaki Hititlere ait Sarissa Antik Kenti civarında kamp kurdu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü mezrada, çadır kurarak kamp yapan dağcılar, tarihi bölgeyi keşfetti. Dağcılar, çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları videolarla da Sarissa'yı tanıttı.

Dağcılardan Zeki Söylemez, asıl amaçlarının Sarissa Antik Kenti'ni yerli ve yabancı turistlere tanıtmak olduğunu belirtti.

Kendilerine imkan sağlayan Altınyayla Kaymakamlığına teşekkür eden Söylemez, "Yıllardır dağcılık, doğa yürüyüşleri ve kamp yapıyoruz. Sarissa Antik Kenti, Hititler'den kalma çok eski ve mükemmel bir yer fakat tanıtıma ihtiyacı var." dedi.