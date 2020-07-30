Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi - Son Dakika

HAKKARİ'de bir grup dağcı ve doğasever, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi. Doğaseverler, sarkıt, dikit ve sütunlarıyla hayranlık uyandıran mağaraya girip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari'de bir grup dağcı, geçen yıl yaptıkları faaliyetler sırasında Sümbül Dağı'nda mağara buldu. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Kurucu üyesi ve Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, 17 dağcı ve doğaseverle birlikte, koronavirüs salgınının ardından başlatılan kontrollü normalleşme süreciyle, bölgeye doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti. Dağcı ve doğaseverler, sarkıt, dikit ve sütunlarıyla hayranlık uyandıran mağaraya girip, hatıra fotoğrafı çektirirdi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 650 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacında bulunan mağara, sahip olduğu görüntüsüyle de hayranlık uyandırıyor.