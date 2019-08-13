Son Dakika Haberleri: Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı
Son Dakika Genel Haber

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı

9 dakika önce

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardıBURSA - Bursalı dağcılar, irili-ufaklı şelalelerin yer aldığı Koyunlu Kanyonu'ndaki termal suyun keyfini doyasıya çıkardı.

Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı
BURSA - Bursalı dağcılar, irili-ufaklı şelalelerin yer aldığı Koyunlu Kanyonu'ndaki termal suyun keyfini doyasıya çıkardı.
Koyunlu Kanyonu, birçok mağara, termal su ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Birinden ilginç ufak ve büyük çaplı şelaleler görenleri hayrete düşürürken, dağcılar ise termal suyun keyfini çıkarmayı ihmal etmiyor. Berraklığı ve oluşturduğu havuzlarla kanyonda ilerleyenlere unutulmaz anlar yaşatan kanyonun 300 metre uzunluğuna olduğunu belirten dağcı İsmet Şentürk, "Yaptığımız geçişler ve tırmanışlarda kanyonun farklı güzelliklerinin olduğunu ortaya çıkardık. Kanyonun en önemli özelliği, termal sulu olmasıdır. Yıllardır doğa sporları yapan biri olarak böyle bir kanyon görmedim. Minerallerden dolayı suyun rengi ve oluşturduğu havuzlar insanı büyülüyor. Bu havuz ve şelalelerin içerisinde yüzmek anlatılamaz bir duygu. Bunun gibi kanyonların korunması lazım. Bizden sonraki kuşakların yaşamasına da imkan sağlamalıyız" dedi.
Termal suyun çıktığı kayanın altına giren dağcılar, yaşadıkları anların keyfini çıkardı. Kaynağa kadar tırmanan dağcılar, dönüşlerinde ise 33 derecelik suda çocuklar gibi eğlendi.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısının da, Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı
Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı Norveç'te camiye saldıran Philip Manshaus yediği dayaktan tanınmaz hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 12:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağcılar termal şelalenin keyfini böyle çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]