Dağcılar, Türkiye'nin çatısından "O hain kalkışmayı unutma, unutturma" mesajı verdi - Son Dakika

Dağcılar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanarak, "O hain kalkışmayı unutma, unutturma" pankartı açtı.

Iğdır ve Karslı 10 dağcı, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla, 5 bin 137 metrelik rakımıyla yurdun en yüksek noktası olduğu için "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı zirvesine tırmanmak için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya geldi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığının da destek verdiği programla zirvesi karla kaplı olan Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen dağcılar, üç gün süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Dağcılar, Ağrı Dağı'nın zirvesinde "O hain kalkışmayı unutma, unutturma" yazılı pankart açarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Tırmanışa katılan dağcılardan Tacettin Durmuş, 15 Temmuz'da yaşananların Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurulmuş ağır bir darbe olduğunu, halkın tek yumruk halinde bu ihanete karşılık verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Zirveyi 15 Temmuz Şehitleri'ne ve mağdur olanlara adıyoruz. Bu darbe girişimini bölgede birebir yaşayan insanlar olarak o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz. İnşallah bir daha darbeler olmaz ve ülkemiz böyle karanlıklara bürünmez."