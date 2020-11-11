Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar - Son Dakika

Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar

11.11.2020 10:35
Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar, System.String[]

Ulu önder Atatürk 82. ölüm yıldönümünde Erciyes ve Yılanlı dağının zirvesinde yapılan törenlerle anıldı.

Ulu önder Atatürk 82. ölüm yıldönümünde Erciyes ve Yılanlı dağının zirvesinde yapılan törenlerle anıldı.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Eliaçık ve öğrenci velisi Yavuz Küçükşahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. Yıl dönümünde onu anmak için Erciyes Dağı'na ( 3.916 metre ) tırmandılar.

Çobanini- Kahvaltı kayalıkları- Şeytan deresi kulvarından batak kar ve yoğun tipi altında zirveye ulaşan dağcılar burada saygı duruşu ve İstiklal marşımızı coşku ile söyleyip ; Atatürk için dua ettiler.

İnişi de aynı kulvardan yapan Mustafa Eliaçık ile Yavuz Küçükşahin, Atatürk'ü Erciyes Dağı'nın zirvesinde anmış olmanın haklı gururunu yaşadılar.

-Kardeş dağcılar ise Yılanlı Dağı'na tırmandı

Öte yandan gazeteci- amatör dağcı Bekir Demirağ ( 74) ile kardeşi Adem Demirağ da ( 71 ) bu anlamlı günde yani 10 Kasım 1938 Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. Yıl dönümünde Kayseri'nin 'ak ciğeri ' diye bilinen Yılanlı Dağı'nın zirvesine çıktı. Sabah saat 07.30'da hareketle Koyunbaba türbesi yanı - meşelikler- ana yol kulvarından Yılanlı Dağı'nın zirvesine ulaşan ikili ; burada saat 09.05'de Atatürk'ü anmak adına bayraklarını açıp aşağıdan gelen siren seslerinin bitimine kadar saygı duruşunda bulundu. Ulu önder Atatürk, silah arkadaşları ve bu cennet vatanı kurtarmak adına şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhuna dualar etti. Güzel havayı değerlendirip fotoğraf çekimi yapan, kahvaltı sonrasında dinlenen iki dağcı kardeş, orada bulunan zirve defterine o anki duygularını aktarıp değişik bir kulvardan inerek saat 14.00'de şehre döndü. - KAYSERİ

Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar
Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar
Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar

Mustafa Kemal Atatürk, Erciyes, dua, Ölü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dağcılar, ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusunu anmak için zirvelere çıktılar - Son Dakika Spor


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