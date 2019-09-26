Son Dakika Haberleri: Dağcılar Van Gölü için tırmandı
Son Dakika Güncel Haber

Dağcılar Van Gölü için tırmandı

1 saat önce

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında 17'inci tırmanışlarını Atatürk (Kerkok) Dağı'na yaptı.

Dağcılar Van Gölü için tırmandı, System.String[]

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında 17'inci tırmanışlarını Atatürk (Kerkok) Dağı'na yaptı.


Vadi Doğa Spor Kulübü olarak keşfetmeye, yeni yerlere gitmeye Van Gölü havasındaki dağları, ovaları, dereleri, yaylaları tanıtmaya devam etmeye devam ediyor. "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" bilinciyle 5 il 25 zirve ile '4 il 14 zirve' etkinli kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde olan Atatürk (Kerkok) Dağına tırmandılar. Konu ile ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bizim 2 projemiz var. '5 il 25 zirve' kapsamında yer alan Van Gölü kirlenmesin, Van Gölü'nü kirletme, Van Gölü ölüyor, böylesi kapsamında bu 17'inci dağımız. 17'inci dağımızda Atatürk Dağı. Neden ismi Atatürk dağı? Gün batımında Atatürk'ün silueti çıkıyor. Normalde adı Kerkok Dağı'dır. Dağın yürüyüş ve tırmanış rotalarını GPRS ile koordinatlarını çıkaracağız. Dağımızı tanıtmaya çalışacağız. İkinci projemiz '4 il 14 zirve' Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile yürüttüğümüz bir proje. Bu 14'üncü ve son dağımız. Bu dağın GPRS rotalarını çıkararak yine DAKA'ya teslim edeceğiz. Güzel bir proje. Van Gölü havzasında 4 ile 14 zirvesini hem Türkiye Dağcılık Federasyonu'na, hem dağcılara, doğaseverlere kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir tırmanış olacak. Şuan Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarındayız. Birazdan dağa tırmanışımızı gerçekleştireceğiz. Keşfetmeye, gezmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahlat'ta kaza: aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı Son Dakika: 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağcılar Van Gölü için tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]