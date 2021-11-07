Dağcılar ve doğa tutkunları Bolu'daki kanyonda yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika

Bolu'da dağcılar, doğa tutkunları ve protokolün katılımıyla "1. Seben Kuz Deresi Kanyonu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seben Kaymakamlığı ve Seben Belediyesince ilk kez Seben Kuz Deresi Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Musasofular köyünde toplanan Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak, dağcılar ve doğa tutkunları, 10 kilometrelik kanyonu geçerek Solaklar Kayaevleri mevkisinde yürüyüşü tamamladı.

Başkan Kavak, AA muhabirine, yürüyüşe yaklaşık 250 kişinin katıldığını belirterek, "Bu yürüyüş her sene geleneksel hale getirilecek. Kanyon, Seben'de ikinci kanyon olarak bilinmekte. Zorluk derecesi 6-3 seviyesinde orta dereceli zorlukta. Görülmesi gereken 10 kilometre uzunluğunda bir kanyondur." diye konuştu.