Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Osmaniye'de bir grup dağcı, kış eğitimi kapsamında tırmandıkları Düldül Dağı'nın belli bölgelerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı, System.String[]

Osmaniye'de bir grup dağcı, kış eğitimi kapsamında tırmandıkları Düldül Dağı'nın belli bölgelerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) ve diğer illerden gelen dağcılık kulübü üyeleri, kış eğitimi kapsamında Amanosların en yüksek zirvesi olan 1700 metrelik Düldül Dağı'na tırmandı.

Dağcılar, getirdikleri yemleri, yaban hayvanları için belirli noktalara bıraktı.


ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, kış boyunca yabani hayvanları için yem toplama ve doğaya bırakma etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.


Kent genelinde toplanan yemlerin tırmanış sırasında belli bölgelere bırakıldığını ifade eden Erdoğan, "Çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için esnafımızın desteği ile toplanan yemleri eğitim için tırmandığımız bölgelere bıraktık. Eğitimlerimizin dışında böyle bir etkinlik de bizleri oldukça mutlu ediyor." dedi.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrıldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 22:45:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]