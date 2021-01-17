Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

17.01.2021 14:13
Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS'ta dağcılık kulübü üyeleri kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SİVAS'ta dağcılık kulübü üyeleri kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri kar yağışı sonrası yem bulmada zorlanabilecek yaban hayvanları için Kardeşler Tepesi Ormanı civarına buğday ve kemikli et bıraktı.

Özellikle kış aylarında  fırsat buldukça doğaya yem bıraktıklarını belirten kulüp yöneticisi Mehmet Baysal, "Beklediğimiz kar geldi. Bizler de hem doğaya çıkalım, hem de kuşlara, dışarıda kalan hayvanlara yem bırakalım istedik. SİVDAK olarak 23 üyemizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Fırsat buldukça bu etkinliklerimizi tekrarlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kızların meydan savaşı, saç baş birbirine girdiler Kızların meydan savaşı, saç baş birbirine girdiler Hayvanseverlerden tepki: 'Bir canlının yuvasını yakmak, yıkmak vicdansızlıktır' Hayvanseverlerden tepki: 'Bir canlının yuvasını yakmak, yıkmak vicdansızlıktır' Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerlerini taşıyan iki gemi İskenderun'a ulaştı Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerlerini taşıyan iki gemi İskenderun'a ulaştı

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'i ikna etmeye gidiyor: Aday Kılıçdaroğlu olsun, ittifak da devam etsin
15:49 7 gollü maçta Diagne alev aldı! Fatih Karagümrük, namağlup serisini Sivas karşısında devam ettirdi
15:34 Stil İkonu yarışmasında büyük kavga! Kadınlar arasında küfür ve hakaretler havada uçuştu
15:09 Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıyor
14:56 "Elimde dosyalar var" diyen Yaşar Okuyan, Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması sonrası kolları sıvadı
14:37 Başsavcılık, 35 bin Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem uygulandığı iddialarını yalanladı: 23 taraftar seyirden men edildi
14:35 İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönmek için bir şartı var: Bunu yaparlarsa süreç devam eder
14:28 Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorunundan dolayı çalışamaz durumda
14:27 Siyaset arenası alev alev! Özdağ'dan ihanetle suçladığı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi
13:30 Hatay Valiliği, bölgede su kıtlığı olduğu iddialarını yalandı: Kara propaganda yapanlara hakkında cezai işlem yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2023 16:10:05. #1.11#
SON DAKİKA: Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement