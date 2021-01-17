Dağcılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS'ta dağcılık kulübü üyeleri kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri kar yağışı sonrası yem bulmada zorlanabilecek yaban hayvanları için Kardeşler Tepesi Ormanı civarına buğday ve kemikli et bıraktı.

Özellikle kış aylarında fırsat buldukça doğaya yem bıraktıklarını belirten kulüp yöneticisi Mehmet Baysal, "Beklediğimiz kar geldi. Bizler de hem doğaya çıkalım, hem de kuşlara, dışarıda kalan hayvanlara yem bırakalım istedik. SİVDAK olarak 23 üyemizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Fırsat buldukça bu etkinliklerimizi tekrarlayacağız" dedi.