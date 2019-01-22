Son Dakika Haberleri: Dağcılar, Zigana Dağı'nda Kış Eğitimi Yapacak

Dağcılar, Zigana Dağı'nda Kış Eğitimi Yapacak

46 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca düzenlenen Kış Temel Eğitimi Zigana Dağı'nda yapılacak.

Dağcılar, Zigana Dağı'nda Kış Eğitimi Yapacak, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca düzenlenen Kış Temel Eğitimi Zigana Dağı'nda yapılacak.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan eğitimin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Zigana Dağı'ndaki Gümüşkayak Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacağı bilgisini paylaştı.

Eğitime yurdun çeşitli illerinden 131 sporcunu katılacağını kaydeden Atalay, açıklamasında, "Zigana Dağı Gümüşkayak Kamp Eğitim Merkezi'ndeki eğitime katılacak sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Dağcılarımızın iyi bir eğitim kampı geçirmeleri için kendilerine her türlü desteği sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:58 Kaynak: AA

26 Ocak, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Güncel
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