Dağcılar, Zigana Dağı'nda Kış Eğitimi Yapacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca düzenlenen Kış Temel Eğitimi Zigana Dağı'nda yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca düzenlenen Kış Temel Eğitimi Zigana Dağı'nda yapılacak.



Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan eğitimin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Zigana Dağı'ndaki Gümüşkayak Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacağı bilgisini paylaştı.



Eğitime yurdun çeşitli illerinden 131 sporcunu katılacağını kaydeden Atalay, açıklamasında, "Zigana Dağı Gümüşkayak Kamp Eğitim Merkezi'ndeki eğitime katılacak sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Dağcılarımızın iyi bir eğitim kampı geçirmeleri için kendilerine her türlü desteği sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

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