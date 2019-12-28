Dağcılara tırmanış yaparken "mevsime" dikkat edin uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dağcılara tırmanış yaparken 'mevsime' dikkat edin uyarısı - Son Dakika Spor

Dağcılara tırmanış yaparken "mevsime" dikkat edin uyarısı

6 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, dağ tırmanışı yapılırken mevsim geçişlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dağcılara tırmanış yaparken

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, dağ tırmanışı yapılırken mevsim geçişlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDF'nin dağcılık aktivitelerinin özellikle kış döneminde arttığını belirterek, spor tırmanış ve dağ kayağı branşlarındaki etkinliklerin devam ettiğini aktardı.

Dağ kayağında Türkiye şampiyonasının gelecek ay düzenleneceğini ifade eden Başar, "Türkiye Şampiyonası hazırlıklarımız var ve milli takım kamplarımız devam ediyor. Özellikle 2020 yılında yüksek irtifa tırmanışlarında TDF olarak 8 binlik dağlarda faaliyetler düzenleyeceğiz. " dedi.

Başar, federasyonun faaliyetlerine ülkenin dört bir yanından 400'ün üzerinde spor kulübünden binlerce sporcunun katıldığına işaret etti.

Yüksek irtifa, duvar ve teknik tırmanışların da bu faaliyetlerin içerisinde yer aldığına dikkati çeken Başar, "Tırmanış yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken şey zamanlamadır. Özellikle aralık ve ocak aylarının başı, mevsim geçişlerinin başlangıcı ile sonbahar ve ilkbahar dönemlerinin tırmanışlar açısından çok uygun zaman olduğu söylenemez." diye konuştu.

"Doğaya çıkmadan önce mutlaka eğitim alınması gerekiyor"

Başar, bu tarihlerde yapılan tırmanışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Federasyon olarak doğaya çıkan herkesi bu konuda uyarıyoruz. Mevsim geçişlerinde, yeni kar yağarken veya karın bittiği dönemlerde, aralık ve ocak aylarının başları bu iş için biraz riskli dönemler. Yine aynı şekilde nisan ve mayıs dönemleri de dağlarda karların erimeye başladığı dönemler yani çığ risklerinin arttığı, hava akımlarının çok hızlı değiştiği, sisin yoğun şekilde bastırdığı, fırtınaların aniden çıktığı dönemler. Özellikle dağcılarımızın tırmanış öncesinde hava durumunu kontrol edip, buna göre planlama yapmaları sağlıklı ve başarılı faaliyet açısından imkan doğuracaktır."

Dağlarda 12 ay boyunca tırmanış yapılabileceğini ancak mevsime dikkat etmek gerektiğini dile getiren Başar, "Özellikle doğada yaz ve bahar dönemlerindeki geçişlerde riskler artıyor. Çığ düşmesi veya hava şartlarının ani değişimi, rüzgar, fırtına ve sis ani şekilde çıkabiliyor. O yüzden dağcıların hava şartlarına uygun malzeme ve ekipmanlarla dağlara gitmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Doğaya çıkmadan önce mutlaka eğitim alınması gerektiğini aktaran Başar, "Eğitim çok önemli bir süreç. Dağlarda, eğitim alınmadan yapılan faaliyetlerde büyük riskler söz konusu oluyor. Her riski, planlayarak karşılamak gerekiyor. O yüzden eğitimleri önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti
Oyuncu Yasemin Sakallığlu'nun milli araba videosu izleyicileri kahkahaya boğdu Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor

Son Dakika Haberleri
18:14 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
18:14 Damien Comolli ve Ersun Yanal, kavga iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika Spor
18:12 Bursaspor - Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
18:12 Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor
18:08 Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika Spor
17:30 Ersun Yanal ile Comolli arasında yetki krizi olduğu iddia edildi - Son Dakika Spor
16:59 Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağcılara tırmanış yaparken "mevsime" dikkat edin uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]