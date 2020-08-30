Dağcılardan Erciyes'in zirvesine 30 Ağustos Zafer Bayramı tırmanışı - Son Dakika

Kayseri'de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü ile Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tırmanışı'na Türkiye'nin dört bir tarafından dağcılar katıldı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes'in zirvesine tırmanış düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin geleneksel hale geldiğini, bu yıl da birçok ilden 100'ün üzerinde dağcının katılımıyla tırmanış yaptıklarını belirten Yılmaz, tırmanış öncesi Erciyes Çobanini bölgesinde kamp kurduklarını ifade etti.

Yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştıklarını dile getiren Yılmaz, "Ben 24 yıldır aralıksız Erciyes'in zirvesine tırmanıyorum. Birçok kulüp de son 20 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tırmanış yapıyor. Bu etkinlik artık geleneksel hale geldi. Erciyes'in zirvesine ulaştığımızda diğer dağcılarla beraber şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduk. Daha sonra Türk bayrağı açarak bu anı ölümsüzleştirdik." diye konuştu.

Yılmaz, zirve tırmanışına katılan herkese teşekkür ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı her dönem zirvede kutlayacaklarını vurguladı.