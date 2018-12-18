Dağcılardan Kocadağ'da Kış Eğitimi
1 saat önce
Samsun'da dağcılar Kocadağ'da kış eğitimi yaptı.
Samsun
'da dağcılar Kocadağ'da kış eğitimi yaptı.
Samsun Dağcılık Kulübü(SAMDAK), kulüp teorik eğitimlerinin devamı niteliğinde olan Atakum
ilçesindeki Kocadağ'da düzenlenen 'Temel Dağcılık Eğitim Kampı'nı 11 sporcu ve 3 antrenör eşliğinde tamamladı. Samsun Dağcılık Kulübünce düzenlenen kış eğitimine katılan dağcılar, 1350 metre rakımlı Kocadağ'da kamp kurdu. Eğitimde çadır kurulumu, kişisel kamp malzemelerinin kullanımı, kamp yeri seçimi, yürüyüş teknikleri gibi konuların uygulamaları yapıldı.
Kamp hakkında bilgi veren SAMDAK Başkanı Faruk Karaduman, "Sporcularımıza kulüp binamızda her salı günü teorik eğitim vermekteyiz. Dağcılarımız aldıkları teorik eğitimi sahada uygulamalı olarak pekiştirmiş oldular. Kulübümüz adına sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:16 Kaynak: İHA
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