Son Dakika Haberleri: Dağcılardan Kocadağ'da Kış Eğitimi

Dağcılardan Kocadağ'da Kış Eğitimi

1 saat önce

Samsun'da dağcılar Kocadağ'da kış eğitimi yaptı.

Dağcılardan Kocadağ'da Kış Eğitimi, System.String[]
Samsun'da dağcılar Kocadağ'da kış eğitimi yaptı.

Samsun Dağcılık Kulübü(SAMDAK), kulüp teorik eğitimlerinin devamı niteliğinde olan Atakum ilçesindeki Kocadağ'da düzenlenen 'Temel Dağcılık Eğitim Kampı'nı 11 sporcu ve 3 antrenör eşliğinde tamamladı. Samsun Dağcılık Kulübünce düzenlenen kış eğitimine katılan dağcılar, 1350 metre rakımlı Kocadağ'da kamp kurdu. Eğitimde çadır kurulumu, kişisel kamp malzemelerinin kullanımı, kamp yeri seçimi, yürüyüş teknikleri gibi konuların uygulamaları yapıldı.

Kamp hakkında bilgi veren SAMDAK Başkanı Faruk Karaduman, "Sporcularımıza kulüp binamızda her salı günü teorik eğitim vermekteyiz. Dağcılarımız aldıkları teorik eğitimi sahada uygulamalı olarak pekiştirmiş oldular. Kulübümüz adına sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:16 Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, Güncel
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