Dağcılardan Sarıkamış tırmanışı - Son Dakika
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Dağcılardan Sarıkamış tırmanışı

6 saat önce

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri Samsun'un en yüksek noktalarından Dürtmen Dağı'nda gerçekleştirildi.

Dağcılardan Sarıkamış tırmanışı, System.String[]

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri Samsun'un en yüksek noktalarından Dürtmen Dağı'nda gerçekleştirildi.


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçiği anma etkinliğine Bafra Tilki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Alaçam Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Cumartesi Kampçılarından oluşan 32 kişi katılımda bulundu.


Alaçam ilçesi sınırlarında bulunan Dürtmen Dağı zirvesine 5 saat süren tırmanış sonunda ulaşan dağcılar burada Türk bayrağı açtı. Bafra Tilki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yiğit Kara, "Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 105. yılında kendi bölgemizde bir kar tırmanışı gerçekleştirdik. 13 km'lik zirve yürüyüşünü dağcı arkadaşlarımızla birlikte 5 saatte ulaştık. Bölgemizde böyle bir anlamlı etkinliği başlatıp amacımıza ulaşmamızın mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki Samsunumuz da, ülkemiz için anlamlı günleri doğa sporlarıyla birleştirerek kutlamaya ya da anmaya daha çok önem verir. Çünkü bir gerçek var ki, tarihimiz için böyle kritik anların önemini kaybetmeye başladık. Bu tarz birleşimlerle insanların akılların da daha çok kalacağını düşünüyorum. Katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum ve umuyorum ki seneye orada en az yüz kişi olacağız. Ekip arkadaşlarıma burada tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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